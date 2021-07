Videos zum Viertelfinal – Die drei verschossenen Penaltys und das umstrittene Rot Die Schweiz scheidet im EM-Viertelfinal aus – dabei geben einige Szenen zu reden. Wir zeigen hier alle im Video. Laura Inderbitzin

War das Foul von Freuler wirklich Rot-würdig? Schauen Sie das Video (siehe unten) und sagen Sie selbst. Foto: Vladimir Astapkovich (Keystone)

Der Start in dieses Jahrhundert-Spiel war nicht schön anzusehen. Nach einem eigentlich missglückten Eckball von Spanien kommt Jordi Alba in der 8. Minute aus rund 18 Metern zum Abschluss. Der wäre ungefährlich gewesen, würde nicht Denis Zakaria seinen Fuss dazwischen halten. So landet der Ball im Schweizer Tor. Und die Schweiz kurzzeitig im Unglück.

Unglücksrabe Zakaria lenkt den Ball ins eigene Tor. Video: SRF

Noch schlimmer kommt es für die Schweiz zehn Minuten später. Breel Embolo verletzt sich in einem Zweikampf und muss raus. Das Nationalteam muss nun sowohl ohne Granit Xhaka als auch ohne Embolo auskommen.

Embolo verletzt sich und muss raus. Video: SRF

Trotzdem steigern sich die Schweizer immer mehr, denn überragend sind die Spanier in diesem Spiel beileibe nicht. Die grösste Chance vergibt hier Zakaria in der 56. Minute per Kopf: Der Ball fliegt nur knapp am Pfosten vorbei.

Das ist knapp! Zakaria köpfelt hauchdünn am Pfosten vorbei. Video: SRF

Es folgen weitere Chancen, die Schweiz macht Druck. Und dann kommt die 68. Minute und Xherdan Shaqiri – und das 1:1!

Shaqiri gleicht aus! Video: SRF

Doch das Schweizer Gefühlsbarometer geht eine Viertelstunde vor Schluss wieder in die andere Richtung. Freuler foult, alle erwarten eine Gelbe Karte – doch der Schiedsrichter zieht direkt den roten Karton. Das Team von Vladimir Petkovic nur noch zu zehnt.

Wegen dieses Fouls sieht Freuler direkt Rot. Video: SRF

Jetzt beginnt für die Schweiz das grosse Zittern und Kämpfen. Aber die Schweizer machen das, die Schweizer können das. Sie zittern und kämpfen sich durch den Rest des Spiels, durch die Verlängerung und bis ins Penaltyschiessen.

Dort aber läuft fast alles gegen die Schweiz. Aber sehen Sie selbst.

Der Start lässt aus Schweizer Sicht hoffen: Busquets, der erste Schütze, trifft nur den Pfosten. Video: SRF

Schär, der zweite Schweizer, verschiesst, nach je zwei Schützen steht es 1:1. Video: SRF

Nachdem Rodri den Ball nichts ins Tor gebracht hat, flattern auch bei Akanji die Nerven. 1:1 nach je drei Versuchen. Video: SRF

Moreno bringt Spanien in Führung – dann kommt Vargas und scheitert als dritter Schweizer in Folge. Video: SRF

Schliesslich ist es Oyarzabal, der Spanien in den Halbfinal bringt. Video: SRF

