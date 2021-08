Unterwegs mit Abfalldetektiven – Die dreckigste Arbeit, die es in Basel gibt Sie jagen illegal entsorgtem Müll hinterher und versuchen, Kehrichtsünder zu überführen. Die Detektive des Amts für Umwelt und Energie wühlen im Schmutz, um Basel sauber zu halten. Martin Furrer

«Wir kennen jemanden, den haben wir schon neunmal wegen illegalen Entsorgens von Abfall gebüsst»: Martin Spycher (l.) und Florim Ferati, Abfallkontrolleure des Amts für Umwelt und Energie, unterwegs in der Sperrstrasse. Foto: Dominik Plüss

Eine Erkenntnis haben Martin Spycher (56) und Florim Ferati (30) im Laufe ihres Berufslebens gewonnen: Müll zieht Müll an.

Gegen dieses zivilisatorische Naturgesetz kämpft das Duo, das zum vierköpfigen Team der Basler Abfallkontrolleure im Amt für Umwelt und Energie gehört, täglich an.

Es ist keine einfache Aufgabe. Spycher und Ferati sind Helden des Alltags, weil sie die dreckigste Arbeit erledigen, die es in Basel zu erledigen gibt – aber Supermänner, das sind sie dann doch nicht. Übermenschliche Fähigkeiten haben sie keine. Zwar tragen sie eine graue Uniform. Doch die ist so dezent, dass man sie kaum als solche erkennt. Einzig ihr Funkgerät, das locker wie ein Colt an der Hose hängt, sieht martialisch aus.

