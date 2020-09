Regierungsrat vor Gericht – Die drängendsten Fragen und Antworten zur Anklage gegen Thomas Weber Der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor muss sich wegen der Schwarzarbeit-Affäre vor Gericht verantworten. Joël Hoffmann

Gesundheits- und Wirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP) schweigt zu seiner Anklage. Foto: Lucia Hunziker

Die Vorwürfe der Baselbieter Staatsanwaltschaft gegen Regierungsrat Thomas Weber (SVP) und einen seiner Mitarbeiter sind massiv: «Ihnen wird ungetreue Amtsführung, respektive Gehilfenschaft dazu, zum Nachteil des Kantons Basel-Landschaft vorgeworfen.» Weber muss sich für sein Verhalten im Umgang mit dem Verein ZAK, der im Baselbiet Arbeitsmarktkontrollen durchführte, vor dem Richter verantworten. Die ZAK wurde von der Wirtschaftskammer Baselland und den Gewerkschaften getragen. Weber soll ihnen die Entschädigung von 380’000 auf 650’000 Franken (für die Jahre 2010 bis 2013) erhöht haben, mutmasslich ohne die notwendigen Abklärungen dafür durchgeführt zu haben. Zudem: «Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten daher vor, der ZAK in den Jahren 2014 und 2015 durch pflichtwidriges Verhalten einen erheblichen unrechtmässigen finanziellen Vorteil in der Höhe von jährlich gut 100’000 Franken zum Nachteil des Kantons Basel-Landschaft verschafft zu haben», so die Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Weber nimmt keine Stellung zur Anklage, lässt jedoch ausrichten, dass er dem Verfahren gelassen entgegensehe. Es geht also um viel Geld und um einen Exekutivpolitiker auf der Anklagebank, dem gemäss Gesetz bis zu fünf Jahre Gefängnis blühen können. Die BaZ beantwortet ein paar der drängendsten Fragen.