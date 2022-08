Esaf in Pratteln – Die dicken Preise warten auf die Bösen Der Gabentempel des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests ist eröffnet. Ein bisschen fühlt sich das hier an wie bei einer Tombola – nur viel, viel grösser. Daniel Aenishänslin

Im Gabentempel, einem riesigen Kuppelbau mit einem Durchmesser von 46 und einer Höhe von 14 Metern, sind die Naturalpreise für das Esaf in Pratteln vom 26. bis 28. August ausgestellt. Foto: Kostas Maros

Brauchen Sie eine neue Küche? Dann sollten Sie unbedingt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) teilnehmen. Oder ein Bett gefüllt mit Heu? Nochmals ein Grund, dabei zu sein. Am Freitag eröffneten die Macherinnen und Macher des Esaf in Pratteln den Gabentempel. Gegen 400 Preise im Wert von mehr als einer Million Franken sind dort unter der markanten Holzkuppel zu bestaunen. In einer Stallung davor warten elf Lebendpreise auf ihre Gewinner, darunter auch Magnus, der Siegermuni. Nicht zur Freude aller (siehe Box).