Können Speiserestaurants (im Bild Restaurant Kunsthalle) mit Imbissständen im Stadion verglichen werden? Nein, findet Maurus Ebneter. Foto: Nicole Pont/Tamedia AG

Im Interview mit dieser Zeitung behauptet SP-Nationalrat Mustafa Atici, dass ein Betrieb, der seinen Angestellten weniger als 23 Franken bezahlt, nicht rechnen könne, beziehungsweise seine Angestellten ausnützen würde. Aticis Aussagen bringen einen ganzen Berufszweig in Verruf und sind inhaltlich – gelinde gesagt – an den Haaren herbeigezogen.

Mustafa Atici betreibt Imbissstände im Joggeli und beschäftigt dort durchschnittlich 35 Leute, die auf Abruf bereitstehen und dementsprechend im Stundenlohn entlöhnt werden. Sein Geschäftsmodell ist folglich nicht mit demjenigen eines stationären Gastronomiebetriebs vergleichbar. Seine Angestellten leisten genau planbare, zeitlich begrenzte Kurzeinsätze in einem hochproduktiven Umfeld mit hoher Konsumbereitschaft. Zudem fallen nur sehr geringe Unterhaltskosten für Räumlichkeiten an.

Im Gegensatz dazu sieht sich ein konventionelles Restaurant mit vollkommen anderen Kostenblöcken konfrontiert. Die Mitarbeitenden sind in der Regel fest angestellt und arbeiten je nach Tagesgang unter unterschiedlicher Belastung. Verschiedene, teils unplanbare Umstände wie etwa das Wetter bestimmen das Gästeaufkommen. Hinzu kommen hohe Investitions- und Betriebskosten für Küche, Gasträume, Toiletten, Mitarbeiterräumlichkeiten und vieles mehr.

In unserer kleinräumigen Grenzregion reagieren die Konsumentinnen und Konsumenten besonders preissensibel.

Eine Gemeinsamkeit gibt es zwischen Aticis Betrieb und der herkömmlichen Gastronomie: Beide wären

von der Mindestlohn-Initiative stark betroffen. Diese fordert nämlich inklusive obligatorischem

Ferienzuschlag einen Mindestlohn für Ungelernte von rund 25 Franken. Das entspricht angeblich dem

Lohn, den der SP-Nationalrat bereits heute seinen Aushilfen bezahlt. Um auf dem Arbeitsmarkt

konkurrenzfähig zu bleiben, wird er den Stundenansatz um einige Franken erhöhen müssen, denn

sonst schuftet niemand unter den Stressbedingungen im Stadion. Da Atici in einem

wertschöpfungsstarken Umfeld tätig ist, kann er sich das vielleicht leisten. Aber wie soll das bitte schön

in der bedeutend wertschöpfungsschwächeren konventionellen Gastronomie möglich sein?

Genau hier zeigt sich der Denkfehler der Initianten: Jeder Franken, der als Lohn an die Angestellten ausbezahlt werden kann, muss zunächst durch den Verkauf von Speis und Trank verdient werden. In unserer kleinräumigen Grenzregion reagieren die Konsumentinnen und Konsumenten besonders preissensibel. Wenn sie nicht bereit sind, die höheren Kosten, die ein staatlicher Mindestlohn verursacht, in Form von höheren Preisen zu bezahlen, weichen sie schlicht und einfach auf die benachbarten Kantone oder das Ausland aus.







