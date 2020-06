Kolumne von Michael Hermann – Die demaskierende Kraft der Krise Unerwartet und erfrischend: Corona lässt uns das Genie der Schweiz wieder einmal in aller Klarheit erleben. Meinung Michael Hermann

Sie wirkten nicht allzu schneidig und nicht immer gleich professionell: Bundesrat Alain Berset (l.) und sein Corona-Beauftragter Daniel Koch. Foto: Raphael Moser

Erst in einer Krise lernt man einen Menschen richtig kennen. Erst dann wird sichtbar, wie robust die Struktur hinter der Fassade ist. In Krisenzeiten werden prägende Persönlichkeitsmerkmale – schlechte und gute – freigelegt, die im Gewimmel des Alltags oft verdeckt bleiben. Dass dies nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für ganze Staatswesen gilt, zeigt gerade jetzt der Blick in die Vereinigten Staaten.