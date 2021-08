Peking ruft Katastrophe aus – Die Delta-Variante ist in China angekommen Corona meldet sich zurück im Ausgangsland. Noch gibt es nur wenige Neuinfektionen, doch Städte und Regionen sind zurück im Krisenmodus. Denn das Ziel des Regimes heisst null Covid – auch, weil das die Überlegenheit des Systems zeigen soll. Lea Sahay aus Qingdao

Corona-Tests am neuen Hotspot: Seit einem Ausbruch am Flughafen von Nanjing vor zwei Wochen meldet das Land mehr als 400 Infektionen mit der Delta-Variante. Foto: AFP



Acht Neuinfektionen nach mehr als einem Jahr ohne einen einzigen Corona-Fall. Was für Zürich, Bern oder Basel ein Erfolg wäre, ist für die Behörden in Wuhan ein Warnsignal. Alles müsse nun getan werden gegen eine erneute Ausbreitung, kündigt die Lokalregierung an. In der Stadt, in der Ende 2019 das neuartige Coronavirus entdeckt wurde, muss in den kommenden Tagen jeder der rund elf Millionen Einwohner zum Corona-Test.

Nicht nur nach Wuhan ist das Virus zurückgekehrt. Seit einem Ausbruch am Flughafen von Nanjing vor zwei Wochen, entdeckt durch Routine-Tests unter Mitarbeitern, meldet das Land mehr als 400 Infektionen mit der Delta-Variante. Das Virus war aus der ostchinesischen Stadt durch einen Passagier auch nach Zhangjiajie getragen worden, einem beliebten Touristenziel im Nordwesten des Landes. Dort infizierten sich Besucher. Allein am Dienstag stieg die Zahl der Infektionen um 84. Mindestens 18 Provinzen sind von dem jüngsten Ausbruch betroffen.