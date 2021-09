Trotz starker Leistung verloren – Concordia verpasst die Cupsensation knapp Der FC Concordia verliert im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gegen Servette 1:4. Luc Durisch

Concordia Basel, hier mit Giovani Yapi (Mitte) und Simon Furler (rechts), konnte den Klassenunterschied beinahe über die gesamte Spielzeit kaschieren. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Nach etwas mehr als 30 Minuten zeigt der Livestream von RTS Alain Geiger. Der Servette-Trainer wirkt nachdenklich, beäugt das Geschehen auf dem Platz mit kritischen Blicken. Sein Team ist gegen Concordia Basel zwar klar in der Favoritenrolle. Aber die Basler machen den Genfern das Leben schwer. Das Team von Nikolas Marunic spielt von Beginn an mutig nach vorne und schafft es auch regelmässig, sich spielerisch aus dem Druck von Servette zu befreien.

Weiter nach der Werbung

Auch als die Gäste aus Genf mit dem ersten Schuss auf das Gehäuse von Corsin Schüpbach durch Alex Schalk in Führung geht, lassen sich die Basler nicht beeindrucken. In der 19. Minute bereits schlagen die Basler zurück. Manuel Alessio, von Mergim Ahmeti lanciert, umkurvt Servette-Torhüter Edin Omeragic und schiebt zum verdienten 1:1 ein. Wenig später hat Alessio sogar noch die Chance auf den Führungstreffer. Sein Schuss springt aber vom Lattenkreuz zurück ins Feld.

Nach der Pause erwischt das Marunic-Team allerdings einen schlechten Start. Noch keine zwei Minuten sind gespielt, als Sylvio Rodelin den Favoriten wieder in Führung bringt.

Eiskalter Schalk als Stimmungskiller

Aber auch in der Folge geben die Basler nicht auf und kommen immer wieder vor das Servette-Gehäuse. Die ganz grossen Gelegenheiten kann sich Concordia aber nicht erspielen.

Schliesslich nutzen in der 80. Minute die Gäste eine ihrer wenigen Gelegenheiten eiskalt aus. Schalk trifft per Kopf zum zweiten Mal an diesem Abend, zum 1:3. In der 90. Minute machte Schalk dann mit seinem dritten Treffer definitiv alles klar.

Trotz dieser Niederlage kann Marunic stolz auf sein Team sein. Concordia agierte mit dem Superligisten meist auf Augenhöhe und zeigte eine herausragende Team- und Laufleistung. Mit etwas mehr Wettkampfglück wäre wohl sogar die ganz grosse Überraschung drin gewesen. So jedoch muss der Basler Traditionsclub im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups die Segel streichen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.