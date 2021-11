Interview mit CS-Grossaktionär - «Die CS könnte mit der UBS in der Investmentbank zusammenarbeiten»

Die Credit Suisse stutzt etwas die Investmentbank und gibt der Vermögensverwaltung mehr Kapital. Was halten Sie von der neuen Strategie?

Was jetzt angekündigt wurde, hätte in den vergangenen zehn Jahren längst passieren müssen: die Risiken senken, die Kontrollen stärken und gleichzeitig den Unternehmergeist erhalten. In den vergangenen zehn Jahren fehlten ganz klar die Risikokontrollen. Risikomanagement funktioniert aber nur, wenn ein Kulturwandel gelingt und man die richtigen Leute dafür hat. Der neue Präsident versteht Risiken und das Bankgeschäft, was beim alten Präsidenten nicht der Fall war.