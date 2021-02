Geleakter Finma-Untersuchungsbericht – Die Credit-Suisse-Vorgesetzten versagten auf der ganzen Linie Die Bank hätte ihrem betrügerischen Mitarbeiter Patrice Lescaudron viel früher auf die Schliche kommen können. Doch weil er der Bank viel Geld einbrachte, drückten seine Vorgesetzten beide Augen zu – trotz interner Warnungen. Beat Schmid

Einer der Hauptgeschädigten: Bidsina Iwanischwili, der reichste Mann Georgiens. Foto: Justyna Mielnikiewicz («The New York Times»/Redux/Laif)

Patrice Lescaudron war eigentlich gar kein Banker. Doch weil der Franzose unter anderem gut Russisch sprach, bot ihm die Credit Suisse eine Stelle im Private Banking an. In einer Abteilung in Genf, die reiche Russen, Ukrainer und andere Schwerreiche aus dem Osten betreute.

Der ehemalige Direktor der Kosmetikfirma Yves Rocher in Russland erwies sich als ausserordentlich talentierter Banker. Bankintern wurde er als Superstar bejubelt. Sein Gehalt erreichte 2013 den Spitzenwert von zwei Millionen Franken. Davon wurden ihm 1,8 Millionen als Bonus ausgezahlt – zwölfmal mehr als seinen Teamkollegen im Durchschnitt.