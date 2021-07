Medizinhistoriker im Interview - «Die Covid-Krise hat ein typisch schweizerisches Führungsproblem offenbart»

Flurin Condrau ist Professor für Medizingeschichte am Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich. Er studierte in Zürich, promovierte in München mit einer Arbeit zur Sozialgeschichte der Tuberkulose. Er lehrte Medizingeschichte an der University of Sheffield und der University of Manchester, bevor er 2011 zurück nach Zürich kam.

Foto: Frank Brüderli