Auswertung Fasnachtsumfrage – Die Corona-Sommerfasnacht ist unbeliebt Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, ob, wann und wie die Basler Fasnacht dieses Jahr stattfinden soll. Die Hälfte aller Befragten will der Fasnacht fernbleiben, weil sie Menschenansammlungen zu riskant findet.

Tot oder lebendig? Die Umfrageteilnehmer stehen sich bei der Frage, ob die Basler Fasnacht 2022 stattfinden sollte in zwei fast gleich grossen Lagern gegenüber. Foto: Pino Covino

Die Basler Regierung tut sich sichtlich schwer mit der Frage, ob und wie die Fasnacht dieses Jahr stattfinden soll. Nachdem sie die Beantwortung dieser Frage zunächst auf Mitte Januar angekündigt hatte, wurde der Entscheid nun auf Anfang Februar verschoben. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie zu diesem Thema stehen. Knapp 2900 Leute haben an unserer nicht repräsentativen Fasnachtsumfrage teilgenommen.

Eine klare Antwort würde die Regierung auch von unseren Umfrageteilnehmern nicht erhalten. Bei der Frage, ob die Fasnacht ersatzlos ausfallen soll, stehen sich zwei fast gleich grosse Lager gegenüber. 51,5 Prozent finden die Fasnacht zu wichtig, um sie noch ein drittes Jahr ausfallen zu lassen. Allerdings sind fast gleich viele der Befragten (48,5 Prozent) der Meinung, es mache keinen Sinn, einen solch grossen Anlass während einer Pandemie durchzuführen. Über 1418 Personen (49,2 Prozent) gaben sogar an, dass ihnen unter diesen Umständen die Lust an der Fasnacht ganz vergangen sei. Rund ein Fünftel hat bereits Ferien gebucht.

Die Hälfte hat Angst vor dem Coronavirus

Ein Grund für diese Unlust ist sicher auch die Angst, sich anzustecken. Genau die Hälfte gibt an, der Fasnacht fernzubleiben, weil sie Menschenansammlungen während einer Pandemie zu riskant findet. Die anderen 50 Prozent machen sich diesbezüglich keine Sorgen. Cliquenkeller sehen schon wesentlich mehr der befragten Leserinnen und Leser (66,5 Prozent) als Risiko.

Bleibt noch die Frage, in welcher Form und wann die Fasnacht stattfindet, sollte man sich für eine Durchführung entscheiden. Ein Grossteil (72,5 Prozent) der Befragten ist der Meinung, dass während einer Pandemie Vorsichtsmassnahmen angebracht wären. Einer Verschiebung stehen die meisten Teilnehmer jedoch negativ gegenüber. Mit einem Datum im Frühling können sich nur 34,1 Prozent der Befragten anfreunden, mit einer Durchführung im Sommer sogar nur 22,5 Prozent. 2231 Umfrageteilnehmer finden, dass eine Fasnacht im Sommer nichts mehr mit der Herkunft dieser Tradition zu tun habe.

Zur Basler Fasnacht gehöre ein Cortège, sagen 55,3 Prozent der Befragten, und sprechen sich so gegen eine Fasnacht aus, die nur aus dem Morgestraich und Gässle besteht. Der Rest fände es okay, so zumindest teilweise grössere Menschenansammlungen zu verhindern.

Wenig «Rebellen»

Viele Cliquen kämpfen mit Nachwuchsproblemen. Allerdings macht sich nur knapp die Hälfte (48,8 Prozent) der Befragten Sorgen, dass der Nachwuchs bei einer Nicht-Fasnacht schneller schwindet, weil Kinder keine Fasnacht erleben und deshalb nicht motiviert sind, trommeln oder pfeifen zu lernen. Der Rest ist optimistischer und geht davon aus, dass der Nachwuchs kommt, sobald es in Basel wieder eine Fasnacht gibt.

Wie auch immer sich die Regierung entscheiden wird, von unseren Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern erhält sie Rückendeckung. Die grosse Mehrheit (81,7 Prozent) will sich an eine allfällige Absage halten. Nur 529 Befragte (18,3 Prozent) zeigen sich rebellisch und finden, dass nichts und niemand sie davon abhalten könne, Fasnacht zu machen. Auch nicht Corona.

