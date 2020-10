Stark steigende Fallzahlen – Die Corona-Situation in der Schweiz spitzt sich zu Über 2800 Neuansteckungen meldet das BAG heute. Das Spital in Schwyz schlägt Alarm. Im 7-Tage-Schnitt hat die Schweiz die USA bei den gemeldeten Fällen eingeholt. Die Entwicklung im Überblick.

Exponenten des Spitals in Schwyz melden sich in einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

«Ich habe keine Worte mehr dazu. Diese Zahlen lassen mich sprachlos werden», twittert Wissenschaftlerin Emma Hodcroft von der Uni Basel heute um 13.30 Uhr. Eine Stunde vorher schrieb das BAG, 2823 neue Corona-Fälle seien in den letzten 24 Stunden gemeldet worden.

Als Bundesratssprecher André Simonazzi um 14 Uhr bei der Pressekonferenz von Aussenminister Ignazio Cassis darauf angesprochen wird, sagt er, die Landesregierung habe an der morgendlichen Sitzung darüber gesprochen. Er ergänzt, dass Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga morgen eine Delegation der Kantone zum Thema empfange.

Spital Schwyz schlägt Alarm

Dieses Treffen scheint auch bitter nötig. Denn auch in den Kantonen steigt der Druck. In Schwyz schlägt das Spital Alarm. Die für Covid-Patienten reservierte Isolationsstation fülle sich täglich mehr, und der Anteil Patienten mit Beatmungsbedarf nehme zu. Würden die Corona-Fallzahlen weiterhin stark ansteigen, könne die wohnortsnahe Behandlung der Patienten nicht mehr sichergestellt werden.

Der Anteil an Patienten mit Beatmungsbedarf steigt. Das Spital Schwyz appelliert an die Bevölkerung: Man soll Masken tragen und Menschenansammlungen vermeiden.

Handlungsbedarf sieht auch der Kanton Zürich: Der Regierungsrat verschärft die Maskenpflicht in Bars und Clubs. Zudem gibt es neu eine Maskenpflicht für jegliche Veranstaltungen ab 30 Personen.

Im Kanton Genf hat der Staatsrat am Mittwoch ebenfalls die Massnahmen verschärft. Neu gilt ein Versammlungsverbot bei mehr als 15 Personen im öffentlichen Raum. Im privaten Rahmen sind Veranstaltungen noch bis 100 Personen erlaubt. Die Maskenpflicht wurde zudem auf alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen ausgeweitet.

Schweiz bei gemeldeten Fällen ähnlich wie USA

Gemäss den aktuellen Zahlen hat die Schweiz beim 7-Tage-Durchschnitt pro 100’000 Einwohner sogar die USA eingeholt. Während die Kurve der USA um einiges langsamer ansteigt, wird sie in der Schweiz steiler.

In Europa nähert sich die Schweiz punkto Fallzahlen langsam Spanien, Frankreich und Grossbritannien an. Diese Staaten kämpfen seit Wochen gegen die zweite Welle. Während Deutschland einen weniger starken Anstieg bei den Fallzahlen erlebt, steigt die Zahl der Neuinfektionen in Ländern wie Frankreich (17’387) und den Niederlanden (6260) stark an.

Betroffene Staaten verschärfen Massnahmen

Im Unterschied zur Schweiz haben viele der betroffenen Staaten jedoch bereits die Massnahmen verschärft. In Toulouse und Montpellier etwa wurden Bars geschlossen und die Auflagen für Restaurants erhöht. Seither ist ein leichtes Abflachen der Kurve erkennbar. Die Niederlande wiederum ging sogar so weit, einen «Teil-Lockdown» zu verhängen. Restaurants, Bars und Cafés werden in den nächsten vier Wochen geschlossen bleiben, der Verkauf von Alkohol wird ab 20 Uhr verboten.

Nach einem kurzen Rückgang steigen die Neuinfektionen auch in Grossbritannien wieder an. Premierminister Boris Johnson hat am Montag ein dreistufiges Alarmsystem vorgestellt, mit welchem je nach Situation in den Regionen die Massnahmen verschärft werden. In der stark betroffenen Region um die Stadt Liverpool gilt somit die höchste Risikostufe. Pubs und Fitnessstudios müssen bis auf weiteres schliessen.

cpm/sho