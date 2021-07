Covid-Entwicklung in der Schweiz – Die Corona-Fallzahlen sinken wieder – was heisst dies nun? Nachdem sich die Zahl der positiven Tests eben noch wöchentlich verdoppelt hat, sinkt sie jetzt in der Schweiz wieder leicht. Ein Grund zum Jubeln ist dies aber noch nicht. Iwan Städler

Es fallen leicht weniger Tests positiv aus als in der Vorwoche – auch wegen der Ferien: Testanlage im Zürcher Triemlispital. Foto: Keystone

Im Vergleich zur Vorwoche sind die Corona-Fallzahlen heute Donnerstag um 4 Prozent gesunken – von 861 auf 827. Bereits gestern Mittwoch gingen sie minim zurück (von 773 auf 771). Dies, nachdem sie sich Anfang Juli noch wöchentlich mehr als verdoppelt hatten. Seither stiegen die Zahlen immer weniger stark an und nehmen seit dem gestrigen Mittwoch im Vergleich zur Vorwoche wieder moderat ab. Obwohl die Schweiz die Massnahmen nicht verschärft hat. Das wirft Fragen auf:

Wie ist das möglich?

Expertinnen und Experten sind noch vorsichtig mit Interpretationen. Geholfen haben dürfte unter anderem das relativ sonnige Wetter der letzten Woche. Bei warmen Temperaturen halten sich die Menschen eher im Freien auf und stecken dadurch weniger andere an. Dies zeigt sich jeweils eine gute Woche später in den vom BAG bekannt gegebenen Fallzahlen. Kommt hinzu, dass jetzt viele in den Ferien sind. Entsprechend wird in der Schweiz weniger getestet, was zu niedrigeren Fallzahlen führt. Die Positivitätsrate – also der Anteil Tests, die positiv ausfallen – steigt dagegen weiter an, wie diese Grafik zeigt: