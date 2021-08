Von Kopf bis Fuss: Influencerin Sassy Gran Doris – Die coolste Grossmutter der Welt Millionen von Klicks auf Youtube und ein riesen Repertoire an Lebenserfahrung: Wir haben uns die Videos und Statements von Sassy Gran Doris angeschaut. Silvia Aeschbach

Liefert die typischen Lifestyle-Themen, aber mit ganz viel Extras: Sassy Gran Doris. Fotos: Instagram Die 95-jährige Influencerin ist charmant … «Manchmal muss man eben zeigen, wie man sich fühlt», postet Sassy Gran Doris mit Grimasse auf Instagram. 1 / 4

Eine Frau, die fast ein Jahrhundert gelebt und überlebt hat, kann unsere Fantasien beflügeln. Man fragt sich: Was hat sie wohl alles gesehen? Wie haben sich ihre Ansichten in Laufe der Jahre verändert? Welche Erfahrungen hat sie aus ihrem langen Leben gezogen? Und überhaupt, wie verkraftet sie all die Entwicklungen, die diese enorme Zeitspanne mit sich gebracht hat?

Alte Menschen haben oft sehr viel zu erzählen, vor allem, wenn sie geistig noch fit sind. Dass eine 95-Jährige mit ihren Erfahrungen und Lebensweisheiten aber als Influencerin Karriere macht und Millionen von Anhängern weltweit begeistert, kann man als Phänomen bezeichnen. Sassy Gran Doris lebt in Kalifornien und wird von ihrem Enkel Giovanni immer wieder für TikTok, Instagram, Facebook und Co. gefilmt und befragt. So erzählt die «freche» Doris beispielsweise in einem ihrer Youtube-Videos, das mehr als 2,5 Millionen Mal angeklickt wurde, wie sie vor vielen Jahren die damalige Geliebte ihres Ehemannes losgeworden ist: