100 Jahre Sans Gêne – Die Clique, die den Namen einer elsässischen Wäscherin trägt Der Grossbasler Stammverein jubiliert und öffnet zum runden Geburtstag sein Archiv. Julia Konstantinidis

1923 zog die Sans Gêne zum ersten Mal an der Fasnacht durch die Basler Strassen. Foto: Sans Gêne

«Ueli», «Pierrot» oder «Harlekin» sollte sie heissen, die Clique, die am 28. November 1922 gegründet wurde. Einige Mitglieder der Basler Fasnachtsgesellschaft wollten künftig mit einer eigenen Gruppe an der Fasnacht teilnehmen (die verbleibenden Mitglieder der Basler Fasnachtsgesellschaft gründeten übrigens die AGB – Alti Glaibasler –, die 2023 ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert). Man wurde sich nicht einig, sodass die Gruppe am 30. November beim Comité ohne Namen angegeben wurde. Am 2. Dezember sass man noch einmal zusammen, zwecks Namensfindung.