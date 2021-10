TV-Kritik «Wunderwelt Chemie» – Die Chemie stimmt Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim erklärt in einer viel zu kurzen ZDF-Dokureihe, was die Welt zusammenhält. Carolin Werthmann

Mai Thi Nguyen-Kim im Labor mit Comedian Michael Kessler als Chemiker Antoine de Lavoisier. Foto: Maike Simon/ZDF

Wenn es ruhig wird um die deutsche Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, kann man sich sicher sein, dass sich da gerade Grosses zusammenbraut. Wie im vergangenen Jahr. Ihr Comeback nach der Elternzeit auf Youtube zur Corona-Hochphase katapultierte sie damals in den Klickquotenhimmel des Internets und bescherte ihr unzählige Preise.

Weiter nach der Werbung

Das nächste grosse Ding der promovierten Chemikerin ist nun ihr Schritt zum ZDF. Wobei sie mit einem Fuss schon immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stand. Ihr Youtube-Kanal «Mailab», der Nukleus ihrer Arbeit und die Quelle ihrer Karriere, ist eine Produktion von funk, dem jungen Webformat von ARD und ZDF. Seit Jahren erklärt sie dort in bunten Videos das, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Chemie. Also irgendwie alles. Weil: Alles ist Chemie, sagt Mai Thi Nguyen-Kim.

Ähnliche Worte wie diese fallen jetzt auch in ihrer dreiteiligen Terra-X-Dokureihe im ZDF, «Wunderwelt Chemie». In gewohnter Vertrautheit spricht Nguyen-Kim da vor Weltallhintergrund und den Reihen und Spalten des Periodensystems zu den Zuschauern. Sie erklärt den Aufbau eines Atoms und das Ordnungsprinzip der Elemente, also das, womit früher meist ein grauer kleiner Mann in einem Saal, in dem es nach Desinfektionsmittel roch, seine Schüler quälte.

Abenteuermusik liegt über Nguyen-Kims Stimme, die in langsamerem Tempo als gewohnt spricht. Kaum verwunderlich, dass die Produzenten irgendwann auf die Idee kommen, den Harry-Potter-Soundtrack in die Tonspur zu mischen, passenderweise dann, als Nguyen-Kim beim Stein der Weisen angekommen ist und eine Zeitreise zu den Alchemisten des 17. Jahrhunderts unternimmt.

Nguyen-Kim sprintet durch die Vergangenheit und stoppt bei den üblichen Verdächtigen der Wissenschaft: Marie Curie und Mastermind Mendelejew. Unter anderem. In der Gegenwart spricht sie mit Astrophysikern, Biologen, sogenannten Wurzelarchitektinnen, alles interessante Menschen, denen man eigene Folgen widmen könnte. Was bei diesem Anspruch auf Vollständigkeit allerdings verloren geht, ist die Detailverliebtheit, für die man Nguyen-Kim so schätzt.

Toll wird es, wenn sich die Dokureihe entfernt von dem, was man schon weiss, hin zu den Brennpunkthemen der Zeit: Nachhaltigkeit in der Modeindustrie und was Chemie damit zu tun hat (alles, versteht sich); klimagerechte Landwirtschaft und wie man von der Werkstoff- und Energieeffizienz der Natur lernen kann. So richtig los geht das erst ab Folge zwei. Und nach der dritten und letzten hätte man gern: mehr davon.

Fehler gefunden?Jetzt melden.