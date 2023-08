Die Chaos-Bayern – Als wäre Harry Kane plötzlich Messias Der Meister aus München wirkt seit langem orientierungslos – die Lage hat Thomas Tuchel mit einem Ausbruch noch verschärft. Der Trainer gibt sich aber unbeeindruckt und baut ganz auf den neuen Stürmer. Thomas Schifferle

Mehr als nur eine Nummer: Harry Kane soll den Bayern alte Stärke verleihen und internationalen Glanz zurückbringen. Foto: Getty Images

Thomas Tuchel I: Dampfend vor Emotionen

Da sitzt Thomas Tuchel nun, mit Kappe wie immer, Ton in Ton mit dem leicht cremefarbenen Leibchen. Eigentlich sollte es um das Spiel von Bayern München am Tag danach zum Bundesliga-Start in Bremen gehen. Eine konkrete Frage dazu gibt es auch, immerhin eine.

Und der Rest? Dreht sich um Harry Kane, natürlich, die Goaliefrage, ebenso naheliegend, kurz um Joshua Kimmich und ausführlich auch um Tuchel selbst und seinen Auftritt nach der Niederlage fünf Tage zuvor im Supercup gegen RB Leipzig. Sein Auftritt mündete in einen Ausbruch der Ratlosigkeit, wie dieses 0:3 bloss möglich gewesen war. Tuchel war, hielt die «Süddeutsche Zeitung» fest, «dampfend vor Emotionen».

Am vergangenen Samstagabend stellte sich Tuchel vors Sky-Mikrofon und gab ein Interview, wie es für einen Trainer seines Kalibers selten ist. Und das ging auszugsweise so: «Wir waren überrascht. Ich weiss nicht, warum. Es ist ein mentales Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Moment keine Lösung. Unsere Spielweise war nicht wiederzuerkennen. Die Diskrepanz zwischen der Verfassung, der Form und der Stimmung, mit der wir anreisen, und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist erschreckend. Ich habe keinen Grund dafür, das ist für mich im Moment unerklärlich.»

Ratlos an der Seitenlinie wegen eines 0:3: Bayern-Trainer Thomas Tuchel während des Supercups gegen Leipzig. Foto: DeFodi Images

Die Debatte im debattierfreudigen Deutschland ist nicht ausgeblieben: Darf Tuchel so reden? Ist das gut? Oder zeigt er nur Schwäche? Am Morgen danach sagt Stefan Effenberg beim «Doppelpass» von Sport1: «Wie er sich gezeigt hat, ist enttäuschend und macht auch Angst.» Effenberg ist einer der alten Granden der Bayern, einst selbst lauter Captain einer grossen Mannschaft. Er kann nicht nachvollziehen, warum sich Tuchel derart entblösst: «Ein Bayern-Trainer redet nicht so.» Ein Bayern-Trainer, ist seine Botschaft, zeigt sich unverwundbar und selbstbewusst.

Thomas Tuchel II: Baustelle behoben – bis heute

Da sitzt Tuchel also, Donnerstagnachmittag, entspannt und immer wieder lächelnd. Keine Spur mehr von Emotionen, die aus dem Meistertrainer herausbrechen, sondern sehr analytisch. «Die Niederlage tat weh», sagt er in einer Antwort, «sie tut es heute noch. Ich nehme so etwas persönlich.»

Und in einer anderen: «Ich finde, ich habe offen und ehrlich beschrieben, wie meine Gefühlslage ist. Ich war authentisch. Vielleicht war das nicht der diplomatischste Weg. Aber wenn ich den gewählt hätte, hätten die Leute vielleicht nur gefragt: War der am richtigen Spiel?»

Tuchel neigt zu Gefühlsschwankungen. Am Donnerstag ist es ihm ein Anliegen, auf eines hinzuweisen: «Man sagt das nicht einfach so.» Der Mannschaft führte er im Video vor, was ihm missfiel. Er glaubte, gute Gründe für die Kritik an ihr zu haben. Er war «sowohl emotional als auch inhaltlich» nicht zufrieden. Das sagte er ihr. Und damit soll es auch gut sein. Baustelle geschlossen, zumindest für ihn und bis zum Match in Bremen.

Harry Kane I: Angemessen statt gaga

Es war die Seifenoper des Fussballsommers. Kommt er? Kommt er nicht? Oder auf gut Bayerisch: «Kimmt Kane? Koa Kane?»

Seit sechs Tagen ist der Engländer Harry Kane in München, 100 Millionen Euro plus Boni teuer, mit einem Vierjahresvertrag, Wert angeblich weitere 100 Millionen Euro. Im Frühjahr donnerte der Ehrenpräsident Uli Hoeness bei einem Podiumsgespräch, 100 Millionen für Kane seien «gaga». Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen hält inzwischen dagegen: «Das ist ein angemessener Betrag» – angemessen für einen Spieler dieser Qualität, meint er. Mit Kane soll es ja nicht nur den zwölften Meistertitel in Folge geben, sondern auch international wieder Erfolg.

Gegen Leipzig erhält Kane einen halbstündigen Auslauf, er spürt dreimal den Ball am Fuss. Seine Wirkung ist gleich null. Tags darauf trainiert er mit den Reservisten, «ohne zu murren», wie Tuchel berichtet, «im Gegenteil, er ist der Erste, der vorausgeht».

Kimmt er? Koa Kane? Doch, er ist da – Kane begrüsst Fans nach seinem Debüt in der Allianz-Arena. Foto: Getty Images

Kanes Verpflichtung ist mit einjähriger Verspätung als Erkenntnis zu sehen, dass Bayern einen Mittelstürmer braucht, um den Abgang von Robert Lewandowski zu kompensieren. Der alte Trainer Julian Nagelsmann glaubte noch, ohne «Neuner» auszukommen, der alte Sportvorstand Hasan Salihamidzic segnete diesen Plan ab. Im März wurde Nagelsmann von Salihamidzic (zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn) entlassen. Am Ende der Saison wurde Salihamidzic (zusammen mit Kahn) selbst entlassen.

Derartige Personalpolitik steht dafür, wie chaotisch ein Verein geführt ist, der einst für seine Um- und Weitsicht gelobt wurde. Um die Baustelle im Sturmzentrum zu schliessen, hat Bayern tief in seinen Geldbeutel gegriffen. Umso mehr klopfen sie sich jetzt dafür auf die Schultern. Die Fans sind so sehr hingerissen, dass sie letzte Woche zu Zehntausenden nur schon bei Flightradar verfolgten, ob Kanes Privatflieger aus London im Anflug sei. Das Trikot mit der Nummer 9 war im Fanshop sofort vergriffen.

«Es ist fast schon etwas viel, was Harry Kane hier aufgeladen wird», diagnostiziert Max Eberl, Sportgeschäftsführer in Leipzig und nicht in München, obschon er da in dieser Funktion gerne gesehen wäre. «Das ist ja wie Messias, der über das Wasser läuft.»

Harry Kane II: Eine Hymne auf einen Star

In England wunderte sich die «Times» über die Verwandlung des 30-jährigen Captains von Tottenham und des Nationalteams: «Plötzlich sah man Kane mit anderen Augen. Wussten wir eigentlich, was für einen Star wir hatten?»

Englische Journalisten sind beim Pressetermin mit Thomas Tuchel zugegen. Was er ihnen, in tadellosem Englisch, zu erzählen hat, geht als einzige Hymne auf Kane als Menschen und Sportler durch. Der eine ist fantastisch, der andere wahlweise fantastisch und herausragend. Ein Beispiel: «Er ist der Erste auf dem Trainingsplatz. Er ist der Erste, der einem verlorenen Ball nachjagt.»

Bei Tottenham und im Nationalteam hält Kane Rekorde: dank 280 Toren für den Club, dem er nahezu 19 Jahre treu war, und 58 Treffern für sein Land. Ein paar sollen in München dazukommen, so schnell als möglich, um Tuchel Ausbrüche wie gegen Leipzig zu ersparen. «Natürlich werde ich Tore schiessen», verspricht Kane, «aber ich werde nicht panisch, wenn ich mal nicht treffe. Mein Spiel ist mehr als nur Tore schiessen.» Kane ist nicht mehr nur der reine Mittelstürmer, Tuchel sieht ihn auch gefährlich und wirkungsvoll unterwegs «in den Halbräumen zwischen 9 und 10».

«Was ist, wenn Bayern in Bremen verliert?», wird Tuchel gefragt. «Ist dann der Kane-Effekt schon verpufft?» Wer in einem solchen Moment eine solch provokative Frage Jürgen Klopp stellen würde, träfe auf einen Trainer mit zähnefletschender Miene. Tuchel dagegen bleibt weiterhin souverän und setzt nochmals zum Hoch auf Kane an: «Sein Auftreten ist das, was einen begeistern kann und den Marktwert ausmacht, zusätzlich zu den Toren. Das macht Harry und alle grossen Persönlichkeiten im Sport aus.»

Eine Nummer kleiner geht es offensichtlich nicht. Messias ist auf dem Prüfstand.

Manuel Neuer: Alles auf einmal ganz anders

In München gibt es zwei weitere Baustellen. Es geht um die Nummer 6 und vor allem um den Goalie.

Tuchel redet neudeutsch von «Holding Six», dem Spieler, der im defensiven Mittelfeld stets die Position hält. Ausführlich erklärte er, warum er diesen Spieler im Kader nicht hat und dafür Declan Rice von West Ham wollte. Rice ging lieber für 110 Millionen Euro zu Arsenal.

Tuchel dafür ist auf den Spielern sitzen geblieben, die er für nicht geeignet hält – angefangen bei Joshua Kimmich, in Abwesenheit von Manuel Neuer der Captain. «Kimmich mag es zu gerne, sich frei zu bewegen», hat Tuchel gesagt; «ich bin ein Sechser», kontert der Spieler. Und Tuchel wird fortan nicht umhin kommen, auf einen Spieler zu setzen, den er für nicht perfekt hält. Diese Baustelle bleibt offen.

Zwei Freunde mit klarer Hierarchie: Manuel Neuer (rechts) mit Sven Ulreich, der ewigen Nummer 2. Foto: Getty Images

Und dann ist da noch die Goaliefrage. Seit sich Neuer letzten Dezember bei einer Skitour das Schien- und Wadenbein gebrochen hat, beschäftigt sie die Bayern. Yann Sommer kam, um die Lücke zu schliessen. Er verzog sich nach wenigen Monaten wieder, weil ihm Tuchels Vertrauen fehlte.

Sven Ulreich ist abgesehen von einer Saison in Hamburg seit 2015 immer da gewesen, die treue Nummer 2 unter Neuer. Ihm wollte auch diesen Sommer keiner zutrauen, gut genug als Ersatz Neuers zu sein. Gesucht wurde einer, der besser ist als Ulreich und doch klaglos auf die Bank sitzt, wenn Neuer wieder einsatzfähig ist. Neuer, 37-jährig, geniesst in München Heiligenstatus, nicht zuletzt bei Tuchel.

Wer nicht schnell genug bei drei auf dem Baum war, ist mit den Bayern in Verbindung gebracht worden: Kepa Arrizabalaga (neu Real), Geronimo Rulli (Ajax), Stefan Ortega (Manchester City) oder Bono (Sevilla). Seit ein paar Stunden vertraut Tuchel nun vorerst auf Ulreich, den er am liebsten auf der Bank sähe. «Ulreich macht das sehr gut», meldet Tuchel.

Diese Neuerung hat auch mit Nachrichten von Neuers Bein zu tun. Seit da eine Metallplatte entfernt ist, hat er deutlich weniger Schmerzen, und das bedeutet, dass es nicht mehr eine Frage von Monaten ist, bis er ins Mannschaftstraining zurückkehren soll, sondern nur noch von Wochen. Tuchel berichtet aufgeregt davon. Ein neuer Goalie soll trotzdem noch kommen. Mit Ulreich allein soll der Erfolg auch nicht gewährleistet sein. Auf dieser Baustelle bleibt es unruhig.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

