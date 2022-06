Kommentar zur Schlacht um den Donbass – Die Chance, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, tendiert gegen null Das Gemetzel in der Ukraine wird wohl erst enden, wenn einer der beiden Gegner im Wortsinn ausgeblutet ist. So, wie es derzeit aussieht, wird das nicht Russland sein. Meinung Tomas Avenarius

Grosse Zerstörung, grosse Verluste: Die Schlacht um Mariupol hat Putin gewonnen, doch die Verluste sind auf beiden Seiten immens. Foto: AFP

Unbedingt Kurs halten im Ukraine-Konflikt: So fordert es der deutsche Kanzler. Bei den Sanktionen, den Waffenlieferungen, den Finanzhilfen, «bis Putin seine kolossale Fehleinschätzung endlich erkennt». An Eindeutigkeit lässt Olaf Scholz es nicht fehlen. Nur, worauf genau hofft er? Die kolossale Fehleinschätzung einzusehen, würde bedeuten, dass Wladimir Putin seinen Angriffskrieg abbricht, dass er sich mit seinem ukrainischen Gegenspieler Wolodimir Selenski an den Verhandlungstisch setzt. Warum aber sollte der russische Kriegsherr das in absehbarer Zeit tun?