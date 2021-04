Werden die Baselbieter abgehängt? Infos einblenden

Sollten in Basel neu Busse auf Bestellung verkehren, könnte dies negative Auswirkungen auf die Bewohner des Umlands haben. In Riehen wird das Pilotprojekt ab 2022 zwar ebenfalls eingeführt. Was aber ist mit den Landbewohnern? «Wenn ich nach dem Ausgang die Nacht-S-Bahn erwischen will, ist es wichtig, dass ich mich auf einen fixen Fahrplan verlassen kann», schreibt Noam Schaulin, Vizepräsident der Baselbieter Juso, auf Twitter. Die zeitliche Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs müsse für die Baselbieter bewahrt werden. Die BVB antworten dem Jungsozialisten, dass der Pilotbetrieb parallel zum bestehenden Nachtnetz durchgeführt und es keine Abstriche geben werde. In Zukunft könnte sich das jedoch ändern. Gegenüber der BaZ schreiben die BVB, dass durch den Testbetrieb geprüft werden könne, ob das zurzeit linienbasierte Nachtnetz zukünftig auf das Verkehrskonzept «Ridepooling» umgestellt werden könnte.