Brandgefahr bei Elektrobussen – Die BVB müssen ihre Fahrzeuge überwachen In China brannten hochmoderne E-Busse wegen überhitzter Lithiumbatterien ab. Bei ihrer neuen Flotte treffen die BVB deshalb wegen der heissen Akkus besondere Vorkehrungen. Simon Erlanger

Sie standen an der elektrischen Zapfsäule, als sich die Batterie des E-Busses ganz rechts entzündete. Innert weniger Minuten griff das Feuer explosionsartig auf die anderen Fahrzeuge über. Vier von fünf brannten aus. Foto: Youtube

Es hätte kein Entkommen gegeben: Es dauerte nur etwas über eine Minute, bis vier der fünf in einer Reihe abgestellten nigelnagelneuen E-Busse komplett ausgebrannt waren. Wären Passagiere im Bus gewesen, hätte da kaum jemand eine Chance gehabt, lebendig herauszukommen. Doch zum Glück waren die letzte Woche in der chinesischen Millionenstadt Baise in der Provinz Guangxi abgebrannten Busse leer.

Sie waren über Nacht vor einer Universität geparkt worden, um dort an elektrischen Zapfsäulen ihre Batterien wieder aufzuladen. Dabei überhitzte offenbar einer der Lithium-Ionen-Akkus und geriet in Brand. Ursache seien hohe Temperaturen vor Ort gewesen. Das sich rasch ausbreitende Feuer erfasste dann auch noch daneben geparkte Fahrzeuge.