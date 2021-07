Social-Media-Projekt als Corona-Hilfe – Die «Business-Grosseltern» sind in Polen ein Hit Die Pandemie hat polnische Kleinstunternehmen hart getroffen. Um den Schneiderinnen, Konditoren und Floristinnen zu helfen, haben Studierende eine Social-Media-Aktion gestartet. Aleksandra Hiltmann

Józef Świderski führt seit 40 Jahren eine Konditorei in der polnischen Hauptstadt Warschau. Als ihn der TV-Sender TVN im Juni dieses Jahres besuchte, erzählte er in der Backstube, wie die Pandemie seine Ersparnisse auffrass und seine Umsätze um 80 Prozent einbrechen liess.

Damals, in den 80er-Jahren, als in Polen das Kriegsrecht ausgerufen worden war, habe er sich auch durchgeschlagen. Nun, in der Pandemie, wolle er arbeiten, die Zutaten seien da, «aber es kommen einfach keine Kunden».

Plötzlich standen die Leute vor Herrn Józefs Konditorei Schlange.