Leitartikel zum Verhüllungsverbot – Die Burka gehört verboten Der Vollschleier ist ein politisches Statement und entspricht nicht unserer Vorstellung von Gleichberechtigung. Nun bietet sich eine gute Gelegenheit, ein Zeichen gegen radikalen Islamismus zu setzen. Meinung Marcel Rohr

Eine Frau im Niqab (Verhüllung mit Sehschlitz) demonstriert in St. Gallen gegen das Burkaverbot. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Schweiz debattiert über ein Stück Stoff. Befürworter und Gegner der Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bringen sich in Stellung – oder ducken sich weg wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter, um unangenehmen Fragen auszuweichen. Das Thema ist komplex. Müssen wir in der Verfassung tatsächlich ein Kleiderverbot verankern, zum Beispiel für Frauen, die eine Burka tragen?

In der Schweiz sind es rund fünfzig Frauen, die sich voll verschleiert im Alltag bewegen – eine verschwindend kleine Minderheit. Dennoch beginnt hier schon der Streit: Pflegen diese Frauen ihre Tradition aus freien Stücken, oder wartet für die Ungehorsamen zu Hause die Rute? In einem bemerkenswerten Interview hat die erfahrene Politologin Elham Manea kürzlich in der «SonntagsZeitung» das Dilemma auf den Punkt gebracht: «Frauen aus muslimischen Ländern tragen die Vollverschleierung oft, weil sie fälschlicherweise glauben, es handle sich um ein religiöses Gebot. Dem ist nicht so. Und oft ist es für sie die einzige Möglichkeit, das Haus zu verlassen.» Das ganze Interview lesen Sie hier. Damit ist es mit dem Gleichheitsgrundsatz zwischen Mann und Frau schnell vorbei. Die Burka ist ein politisches Statement gegen die Frau und ist Ausdruck einer Parallelgesellschaft. Sie gehört verboten.