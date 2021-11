Scholz holt Hilfe beim Militär – Deutschland hat jetzt seinen Corona-General Der ranghohe Bundeswehrangehörige soll sich als Chef des Krisenstabs um die Pandemiebekämpfung kümmern. Dass er dies im Auftrag der neuen deutschen Regierung tut, ist eine Sensation. Mike Szymanski

Generalmajor Carsten Breuer wird künftig den «Corona-Krisenstab» in Deutschland leiten. Foto: Nicolas Armer (Keystone)

Generalmajor Carsten Breuer ist ein Mann von zupackender Natur. An sein kraftvolles «Guten Morgen», mit dem er in der Berliner Julius-Leber-Kaserne in den Arbeitstag zu starten pflegt, dürfte sich der designierte Kanzler Olaf Scholz schnell gewöhnen. Genauso an dessen präzise wie unaufgeregt vorgetragene Ausführungen zur Lage, selbst wenn diese düster ist.

Bei der Bewältigung der vierten Welle in der Corona-Pandemie setzt Scholz jetzt voll auf den 56-jährigen General aus der Bundeswehr. Breuer soll an der Spitze des neuen Krisenstabes stehen, der die Regierung berät. Ausgerechnet ein Militär. Das allein zeigt, wie ernst die Lage wirklich ist.