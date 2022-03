Kolumne von Markus Somm - Die Bürgerlichen wissen nicht mehr, was siegen heisst

Eine verpasste Chance: Das VBS hat diese Woche 246 Parlamentarier nach Emmen eingeladen, um ihnen den F-35 vorzuführen: Kaum jemand kam. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Selten hat sich die Linke so in einer Defensive befunden wie heute, seit Putin, der russische Autokrat, die Ukraine überfallen hat. Ihr Pazifismus liegt in Trümmern, ihre Energiepolitik wird von russischen Panzern überrollt, und multilaterale Organisationen wie die UNO oder die EU, die den Frieden hätten sichern sollen, sehen aus, als wären sie aus der Zeit gefallen, während die ungeliebte Nato auferstanden ist.