Rheinfelden – Die Briefmarkenbörse ist zurück Sammlerherzen schlagen wieder höher. Die Bahnhofshalle füllt sich mit Briefmarken, Ansichtskarten, Münzen und viel Fachwissen. Daniel Aenishänslin

Die Postkarte zeigt das Hotel Schützen mit Parkanlage. Illustration: zvg

Die Rheinfelder Briefmarkenbörse ist mit ihrer 33. Ausgabe zurück im Bahnhofsaal. Die vergangenen zwei Jahre fiel der stets gut besuchte Anlass Corona zum Opfer. Rudolf Hofer, Präsident des veranstaltenden Briefmarkenclubs Fricktal: «In dieser Zeit haben etliche Händler aufgegeben oder sind gestorben.» Er sei gespannt, wie gross der Publikumsaufmarsch sein werde; ob die Leute trotz des geringeren Angebots kommen werden. Die Börse findet statt am Donnerstag, 29. Dezember von 10 bis 15 Uhr. Das Angebot beschränkt sich nicht auf Briefmarken. Es wird ergänzt durch Briefe, Ansichtskarten und Münzen.

Poststempel und Solebäder

Die leidenschaftlichen Sammlerinnen und Sammler dürften sich auf den «Fricktaler Philatelist 2023» freuen. Der neue Lesestoff wird im Rheinfelder Bahnhofsaal erhältlich sein. Darin geht es um Poststempel des schweizerischen Laufenburg und um «Salz im Fricktal». Letzteres Thema behandelt die ersten Badhotels in Rheinfelden, die Solebäder anboten, aus der Perspektive des Philatelisten.

«Per Computer und Beamer zeigen wir Sammlungsblätter und so die Faszination des Briefmarken- und Ansichtskartensammelns», verspricht Rudolf Hofer, «zu sehen sind Zusammenstellungen über die Themen: Herrscher über das Fricktal, Wehranlagen von Rheinfelden, Fabelwesen, Megalithbauten in Europa, Humorvolles mit Zeppelinen und so weiter.» Ein Café lädt zum Verweilen und Fachsimpeln ein.

