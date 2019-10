Braucht es die Basler FDP noch?

Die LDP legt zu, die FDP verliert: Das ist einmal mehr das Fazit des Wahlsonntags. Es ist die ewige Tragik der Freisinnigen in Basel: Sie sind die Loser gegenüber den Liberalen. Und diese Basler Liberalen, die LDP, sind eine ­Exklusivität in der Schweiz. Nirgendwo gibt es sie noch, überall haben sie mit den Freisinnigen fusioniert – nur nicht in Basel. Und dort haben sie Grosses vor: Sie wollen Bern erobern.