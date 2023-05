Brand in Gunzgen – Die Brandursache war menschliches Versagen Im Falle des abgebrannten Einfamilienhauses in Gunzgen mit einem Todesopfer konnten die Ermittlungsbehörden keinen Hinweis auf Dritteinwirkung finden. Simon Erlanger , SDA

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im solothurnischen Gunzgen ist letzte Woche ein Mann ums Leben gekommen. Foto: SDA/Kantonspolizei Solothurn

Grund für den Brand in einem Einfamilienhaus im solothurnischen Gunzgen von vergangener Woche ist gemäss Behördenangaben «mutmasslich menschliches Verschulden des verstorbenen Hausbewohners». Es gebe keine Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mit.

Gemäss den Ermittlungen der Solothurner Strafverfolgungsbehörden zur Brand- und Todesursache griff das Feuer vom frei stehenden Holzschopf auf das Wohnhaus über. Dort habe es sich ausgebreitet und zum Tod des Hausbewohners geführt.

Die Meldung über den Brand in dem frei stehenden Einfamilienhaus an der Allmendstrasse war vergangene Woche in der Nacht auf Dienstag um 00.15 Uhr eingegangen. Im Brandobjekt fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen schwer verletzten Mann, der noch vor Ort verstarb.

Simon Erlanger

