Gemeindeverwaltung von Brislach wieder am alten Ort – Die Brandschäden sind beseitigt Ein Jahr nach dem durch Brandstiftung verursachten Feuer kehrt die Gemeindeverwaltung ins frisch renovierte alte Haus zurück. Eine neue Archivanlage soll Dokumente besser schützen. Simon Erlanger

So sah die Gemeindeverwaltung von Brislach nach der Brandstiftung vor rund einem Jahr aus, die Schäden waren massiv. Nun erstrahlt das Gebäude wieder in altem Glanz. Foto: Archiv Tamedia/zvg

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung von Brislach hat das Provisorium ein Ende. Der durch Brand beschädigte Sitz der Gemeindeverwaltung ist wiederhergestellt, neu renoviert und umgebaut.

Ende des Provisoriums

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Feuer zieht die Gemeindeverwaltung an ihre alte Wirkungsstätte im denkmalgeschützten Gebäude zurück. «Ein Jahr lang teilte sich das Team der Gemeindeverwaltung den als Provisorium umgestalteten Theorieraum an der Zwingenstrasse 70», so die Gemeindeverwaltung in der «Hornvieh-Poscht», dem amtlichen Publikationsorgan von Brislach. «Mit nur einer Telefonleitung, sehr langsamer IT-Infrastruktur und engen Platzverhältnissen wurde trotzdem versucht, den Einwohnerinnen und Einwohnern den bestmöglichen Service anzubieten.»

Der Gemeindeverwalter von Brislach, Samir Stroh, im November 2020 in seinem Büro. Anderthalb Jahre später brannte es hier. Nach einem Jahr Renovation ist Stroh jetzt zurück an der alten Wirkungsstätte. Foto: Archiv Tamedia/Dominik Plüss



Gleichzeitig mit dem Umzug erfolge auch die Umstellung der IT-Infrastruktur. Das Zügeln dauere rund drei Tage, die Umstellung der IT samt Datenmigration werde nochmals zwei Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Der Brand in der Brislacher Gemeindeverwaltung hatte grosse Teile der Räumlichkeiten beschädigt. Die Ursache des Feuers war Brandstiftung. Täter war ein 15-jähriger Jugendlicher. Beim Brand, der vor allem das Büro des Gemeindeverwalters Samir Stroh beschädigte, wurden etliche Dokumente zerstört oder beschädigt, darunter Gemeinderatsbeschlüsse und Protokolle von Gemeindeversammlungen, die bis ins Jahr 1820 zurückgingen und in einem Tresor abgelegt waren. Dieser habe dem Brand zwar standgehalten, doch seien Rauch und Russ ins Innere eingedrungen. Nach dem Brand erhielt Brislach eine neue Archivanlage.

