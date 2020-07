Zerstörung vieler Existenzen – Die Brandruinen von Laufen Das Feuer von letztem Freitag bedeutet für viele Gewerbetätige einen völligen Neustart. Einige verloren alles, andere retteten im Wettlauf gegen die Flammen, was sie tragen konnten. Ein Besuch vor Ort. Benjamin Wirth

Das Industriegebiet an der Wahlenstrasse in Laufen wurde beinahe komplett zerstört. Foto: Lucia Hunziker

In Laufen ist die Stimmung gedrückt. Auch drei Tage nach dem Grossbrand an der Wahlenstrasse herrscht in der Baselbieter Gemeinde eine angespannte Atmosphäre. Bereits am Bahnhof wird rege diskutiert. Vor dem Konsum sprechen zwei ältere Frauen miteinander: «So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt», sagt die eine mit nachdenklicher Stimme. «Schrecklich», murmelt die andere in ihre Gesichtsmaske.