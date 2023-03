Theater Basel in der Gare du Nord – Die bösartige Macht des Schweigens Die Oper «Persona» thematisiert die Beziehung zweier ungleicher Personen, die sich zu einem komplexen Stellvertreterkonflikt entwickelt und nur Verlierer kennt. Simon Baur

Die Schauspielerin (Alice Gartenschläger, links) und Alma, die Krankenschwester (Álfheiður Erla Guðmundsdóttir). Foto: Ingo Höhn

«Persona» bezeichnet im antiken Drama die Maske, welche die Rollen der Schauspieler in typischer Weise charakterisieren sollte. «Persona» ist zudem der Titel des gleichnamigen Films, den Ingmar Bergman, mit Bibi Andersson und Liv Ullmann in den Hauptrollen, 1966 in die Kinos brachte. Die Schauspielerin Elisabeth Vogler, die während einer Aufführung von Sophokles’ «Elektra» unerwartet verstummte, wird von der Krankenschwester Alma gepflegt und zum Sprechen ermuntert.