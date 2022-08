Im Zolli-Gehege – Die Blumentiere aus dem Regenwald der Ozeane Rund 5600 Korallenarten existieren weltweit. Einer hat sein Herz an sie verloren: Adrian Babics hätschelt sie tagsüber im Zolli und in seiner Freizeit zu Hause. Daniel Aenishänslin

«Drei Viertel der marinen Fische haben irgendwann in ihrem Leben mit einem Korallenriff zu tun», sagt Adrian Babics. Foto: Kostas Maros

Es ist der Griff in eine andere Welt. Ein Eintauchen in die Regenwälder der Ozeane. Tierpfleger Adrian Babics greift in ein Korallenbecken. Er kümmert sich um seine Lieblinge. Liebevoll nennt er sie «Blumentiere», denn «dieser Name bringt auf den Punkt, wie wir Menschen sie sehen». Er greift nach einem grünen Knäuel. Der muss weg. Adrian Babics macht seinen Korallen Platz.