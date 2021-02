Neuer Chef: Daniel Schafer – Dieser Mann soll die BLS aus der Krise führen Der heutige EWB-Chef Daniel Schafer übernimmt ab September das Ruder bei der BLS. Er wagt damit den Sprung in ein Haifischbecken. Quentin Schlapbach , Christoph Hämmann

Daniel Schafer ist seit zwölfeinhalb Jahren Chef der EWB, er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wer sich in Berner Politik- und Wirtschaftskreisen nach Daniel Schafer erkundigt, bekommt viel Lob zu hören. Schafer sei ein bodenständiger Typ und ein guter Kommunikator, heisst es. Dank seinen bald 13 Jahren als Chef von Energie Wasser Bern (EWB) gilt er in und um Bern als bestens vernetzt.

Einen besonders guten Draht soll Schafer aber zu seiner Belegschaft pflegen. Er sei sich nicht zu schade, auch draussen an der Front mit anzupacken, heisst es von seinen Mitarbeitenden. Schafer speise am Mittag oft in der firmeneigenen Kantine und sei mit seinen Angestellten per Du. Als nahbarer Patron alter Schule wird der gelernte Ingenieur beschrieben, kein «Teflon-Manager», an dem alles abpralle.