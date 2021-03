Lockerung im Regiofussball – Die Black Stars und Muttenz kehren zur Normalität zurück Die Erste Liga gilt neu als semiprofessionelle Liga – Einschränkungen im Trainings- und Spielbetrieb fallen weg. Dominic Willimann , Luc Durisch

Loris Minnig wird mit dem SV Muttenz schon bald wieder so trainieren können wie vor Corona. Foto: Dominik Plüss

Es ist ein kluger Kniff. Der Schweizerische Fussballverband meldete die Erste Liga (Promotion League und 1. Liga) bei Swiss Olympic als semiprofessionelle Liga. Nun geniessen die dritt- und die viertstärkste Liga im Land beim Dachverband des Schweizer Sports diesen Status. Das war nötig, weil in diesen zwei Spielklassen auch Reservistenteams von Proficlubs mittun, die von den Trainingsverboten während der Pandemie befreit waren.

Mit diesem Passus ist die Chancengleichheit unter den Vereinen der Ersten Liga wieder hergestellt. Ja sie kommen nach den jüngsten Lockerungen durch den Bundesrat der Normalität gar einen grossen Schritt näher. Im Gegensatz zu den Amateurfussballern dürfen sie seit Montag wieder in Grossgruppen und mit Körperkontakt trainieren. Ebenso sind Trainingsspiele zugelassen. Der FC Black Stars, neben dem SV Muttenz der einzige Vertreter aus der Region Basel in der Ersten Liga, etwa plant bereits am Samstag eine Freundschaftspartie gegen YF Juventus.

Ob es tatsächlich zu einem ersten Kräftemessen nach einer langen Spielpause kommt, ist nicht restlos geklärt. Der Fussballverband schreibt: «Es ist möglich, dass Vereine in einzelnen Kantonen zurückgepfiffen werden, da die jeweiligen Kantone mit der neuen Regelung nicht einverstanden sind. In diesem Fall gilt die Anordnung der Kantone.» Gleichzeitig koordiniert Swiss Olympic mit den einzelnen Kantonen eine einheitliche Handhabung.

Kantonales Veto möglich

Grundsätzlich aber freuen sich die Basler Black Stars wie auch der SV Muttenz, dass sie mit ihren Fanionteams per sofort uneingeschränkt trainieren dürfen. Doch eben: Das Fragezeichen des Kantons bleibt. Peter Faé, der Sportchef des FC Black Stars, erwartet bis Mittwoch eine Stellungnahme des Kantons, was auf dem Buschweilerhof erlaubt ist.

Klar ist für ihn, dass auf dem eigenen Quartiersportplatz trainiert wird und nicht auf einer anderen staatlichen Anlage, «wo wir zu absoluten Randzeiten Trainingsflächen erhalten hätten», so Faé. Keine Alternative ist nach wie vor der Rasen der Sportanlage Pfaffenholz, die auf französischem Boden liegt.

So haben die Basler am Montag offiziell ihr erstes «normales» Training seit Monaten abgehalten. In Muttenz hingegen wartet man ab, was die kantonalen und kommunalen Behörden zu der Botschaft des Fussballverbands meinen. Präsident Hans-Beat Rohr sagt: «Wir wissen zwar, dass Konkurrenten in anderen Kantonen wieder begonnen haben, ohne Auflagen zu trainieren. Wir wollen uns aber erst absichern.»

Bis ein Entscheid gefallen ist, trainiert der SV Muttenz daher wie alle anderen regionalen Teams in 15er-Gruppen mit Maske oder Abstand. Das erste Training bei den Baselbietern findet am Dienstag statt.

Für Trainer Peter Schädler ist dieses Abwarten kein Problem: «Wir werden die Spieler nach einer solch langen Pause sowieso langsam wieder heranführen. Daher spielt es keine so grosse Rolle, dass wir zunächst nur eingeschränkt trainieren.»

So oder so wird es eine Herkulesaufgabe sein, die Spieler auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft vorzubereiten. Geplant ist, dass diese in wenigen Wochen aufgenommen wird.