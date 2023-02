Baselbieter Kantonsgericht – Binninger Verwaltung kündigte einem «Nestbeschmutzer» zu Unrecht Die Gemeinde Binningen hat einem Gemeindepolizisten gekündigt, weil er gegenüber der «Basler Zeitung» über Missstände auf der Verwaltung berichtet haben soll. Diese Kündigung war missbräuchlich, urteilt das Kantonsgericht. Sebastian Schanzer

Auf der Binninger Verwaltung ist es teilweise zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Das haben einige Angestellte nur schlecht verdaut. Foto: Lea Hepp

Der Imageschaden für die Gemeinde war angerichtet: Im Dezember 2019 berichtete diese Zeitung von einem Gemeindeverwalter in Binningen, der sein Personal «anschreit, zusammenstaucht, auf den Tisch haut» und teilweise «aus heiterem Himmel» Verwarnungen ausspreche. Zahlreiche Mitarbeitende der Finanzabteilung und der Gemeindepolizei hätten sich in dieser Atmosphäre der Angst und des Schreckens krankschreiben lassen oder hätten gekündigt. Und: Der Binninger Gemeinderat als Arbeitgeber habe nichts dagegen unternommen, so der Vorwurf im Artikel. Der Text fusste unter anderem auf einem Treffen des Journalisten mit mehreren betroffenen Angestellten.