Ein Drummeli für Junge – Die Binggis bekommen eigene Vorfasnachtsveranstaltung: Das Laaferi Im Januar sollen 500 Kinder und Jugendliche in der Messe Basel mit Cliquenbeiträgen und Raamestiggli zeigen, was sie bezüglich Fasnacht schon alles draufhaben. Andrea Schuhmacher

Die Binggis und Junge Garden machen regelmässig am Drummeli mit. Mit dem Laaferi sollen sie aber eine Vorfasnachtsveranstaltung ganz für sich allein haben. Foto: Kostas Maros

Mit dem «Kindercharivari» haben die jungen Basler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zwar bereits seit 1976 eine Veranstaltung für sich. Doch mit dem «Laaferi» sollen die Jungen Garden und Binggis eine Vorfasnachtsveranstaltung bekommen, die es in dieser Grösse bisher nicht gegeben hat. So jedenfalls preist der Verein Jungi Fasnachtskultur ihren Event an: «E Drummeli für Jungi».

Sollte es mit dem Sponsoring klappen, so werden vom 21. bis 23. Januar über 500 Kinder und Jugendliche die Bühne im Saal San Francisco der Messe Basel übernehmen und in Cliquenbeiträgen sowie Raamestiggli ihr Bestes geben. Rund 20 Fasnachtsgruppierungen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet der Verein.