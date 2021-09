Geringe Honigernte – Die Bienen haben Hunger Der Bienenzüchterverband Beider Basel wird 50 Jahre alt. Und noch immer kämpft er gegen die Varroamilbe. Nun ist ein weiterer Feind hinzugekommen. Der Klimawandel. Daniel Aenishänslin

Manuela Plattner, Präsidentin des Bienenzüchterverbands Beider Basel, sagt, der Klimawandel setze den Bienen zu. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

«Das ist, als würde man einen Schweizer nach seinem Lohn fragen», antwortet Manuela Plattner, «ein heikles Thema.» Die Präsidentin des Bienenzüchterverbands Beider Basel weiss nicht, wie viel Honig die rund 800 Imkerinnen und Imker in den beiden Basel ernten. Obwohl man sich untereinander gerne zu Hilfe komme, werde über das Ausmass der eigenen Honig-Ernte geschwiegen. Vielleicht aus Angst, es könnten plötzlich Steuern darauf erhoben werden. Vielleicht, weil man nur ungern weniger ernte als die Kollegen. 2021 jedoch ist praktisch alles anders.

Weiter nach der Werbung

«Dieses Jahr musste ich meine Honigschleuder gar nicht erst hervornehmen», sagt Plattner, «kein Glas Honig habe ich abgefüllt.» Und dies obwohl sie 26 Völker ihr Eigen nennt. Manuela Plattner führt den ausgebliebenen Honig auf die «seltsamen» Wetterverhältnisse zurück. Die vielen Kälteeinbrüche. Die Regenmassen. Nicht nur in der Schweiz, dieselben Phänomene habe sie in Baden-Württemberg bis hinauf nach Bayern beobachtet. «Seit dem Frühling füttere ich meine Bienen», erzählt sie. Die nahen Bäume hätten da nicht geholfen: «Die Obstbäume sind auch nicht mehr zufrieden mit dem Klima; es gab keinen Nektar-Fluss.»

«Zehn Jahreszeiten»

Den Klimawandel ins Visier nehmen wird am Samstag Wolfgang Ritter, Spezialist für Varroose und Bienenpathologie. An der Delegiertenversammlung von Bienen Schweiz in Liestal, spricht er zu «Imkerei im Klimawandel: Imkern nach den zehn Jahreszeiten». Gewandelt hat sich auch die Organisationsform der Imker in den vergangenen Jahrzehnten. 50 Jahre alt ist der Bienenzüchterverband Beider Basel, der sich zusammensetzt aus den Bienenzüchtervereinen Basel, Arlesheim, Laufental, Waldenburg, Sissach und Bezirk Liestal. Hervorgegangen ist der Verband aus dem vor 120 Jahren gegründeten Bienenzüchterverein beider Basel.

Dass eine Stadt wie es Basel ist, einen Bienzüchterverein beheimatet, mag überraschen, werden doch Bienen mit der Landschaft in Verbindung gebracht und vor allem im Grünen erwartet. Weit gefehlt. «In einer Stadt fällt der Ertrag um einiges höher aus als auf der Landschaft, denn irgendwo blüht es immer», erklärt Manuela Plattner, «in Gärten, Familiengärten, auf Dächern und Friedhöfen.» Zudem könne die Umweltbelastung dem Honig nichts anhaben: «Die Biene funktioniert wie ein Filter.» In einigen Städten würde sogar Flughafenhonig produziert. Kerosin im Honig sei noch nie gefunden worden.

«Grüne Hölle»

«Auf Landschaft gibt es das Problem, dass irgendwann im Juni alles nur noch grün ist», sagt Plattner. Wenn die Obstbäume nicht mehr blühen, die Wiesen gemäht sind, der Löwenzahn weg und der Klee noch nicht da ist: «Wir Imker nennen das die grüne Hölle.» Diesen Zustand gebe es in Städten nicht. Wenn Leute den Bienen helfen wollten, sollen sie für blühende Gärten sorgen. «Nicht mit irgendwelchen Forsythien oder Blumen, in denen Bienen keinen Nektar finden, sondern mit einheimischen Pflanzen, die solchen liefern», regt die Verbands-Präsidentin an.

Die grosse Herausforderung neben den Wetterkapriolen sei für Imkerinnen und Imker aber noch immer die Varroamilbe. Nicht der Diebstahl ganzer Bienen-Völker wie zuletzt öfters zu lesen war. «Das müssen Leute sein, die über den Umgang mit Bienenvölkern Bescheid wissen», beklagt Manuela Plattner, «in unserem Verbandsgebiet ist das aber noch nie vorgekommen.»

Am Rand der Solothurner Gemeinde Metzerlen ist eines von Manuela Plattners 26 Bienenvölker zuhause. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Seit die Varroamilbe in den 1970er-Jahren in Europa angekommen ist, habe der Schädling kontinuierlich aggressiveren Einfluss auf die Bienenvölker genommen. Früher habe sie ihre Bienenvölker im Sommer und im Winter gegen die Milbe behandelt, so Plattner. Heute müsse sie über das ganze Jahr hinweg die Varroa-Situation im Auge behalten. «Inzwischen braucht es weniger Milben um ein Bienenvolk kollabieren zu lassen als in den Anfängen.»

«Hunger»

Trotz aller Widrigkeiten zeigt sich Plattner überzeugt, dass es den Bienen beider Basel gut geht, solange sich die Imkerinnen und Imker um sie kümmern. Sie selbst «liest» ihre Völker. Jedes sei anders. Aus dem Verhalten der Bienen lese sie ab, was diese gerade brauchen. «Und dieses Jahr haben sie mir immer gesagt – Hunger.»

Ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008.

Fehler gefunden?Jetzt melden.