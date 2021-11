Betteln in Liestal – Die Bewilligungspflicht soll kommen Rot-Grün wehrte sich im Liestaler Einwohnerrat zumindest verbal massiv gegen die absehbare Änderung im Polizeireglement. Die Bewilligungspflicht sei ein unnötiges Bettelverbot durch die Hintertür. Daniel Aenishänslin

Betteln soll in Liestal bewilligungspflichtig werden. An diesem Schalter im Rathaus haben sich Bettlerinnen und Bettler im Voraus anzumelden. Foto: Nicole Pont

Geeinigt haben sie sich nicht, die Liestaler Einwohnerrätinnen und -räte. Überwiesen wurde die Änderung im Polizeireglement aber doch an die Kommission Gemeindeordnung und Reglemente. 22 Mitglieder des Rates votierten dafür, 16 dagegen. Zwar soll das Betteln in Liestal künftig nicht mehr verboten sein, jedoch bewilligungspflichtig.

Den Grünen und der SP passte dies ganz und gar nicht. Vorweg forderte Michael Durrer (Grüne), der Rat solle gar nicht erst auf das Geschäft eintreten. Parteikollege Dominik Beeler monierte: «Mich irritiert diese Debatte; man redet über etwas, das es gar nicht gibt.» In Basel sei die Situation im Sommer eine besondere gewesen. Da habe man ein Problem gehabt. «Man musste sich überlegen, was man tut», so Beeler, «wir haben diese Situation nicht.» Damit sprach Beeler darauf an, dass in Liestal doch eher selten Bettler anzutreffen sind.