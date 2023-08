Die Besucher des Cafés Nasenegg – Wo sich die Gäste vom rauen Leben erholen können Im Breitequartier hinter der Autobahnbrücke versammelt sich täglich eine kleine Gruppe von Menschen. Eine Ausstellung im Gärtnerhaus im Schwarzpark zeigt ihre Schicksale. Vivana Zanetti

Porträt von Renate Glaser. Zusammen mit fünfzehn weiteren Porträts ist es bis zum 1. September im Gärtnerhaus im Schwarzpark ausgestellt. Foto: Christoph Läser

Morgens um 9 Uhr an der Ecke Lehenmattstrasse/Nasenweg. Ein vergilbter Stimorol-Kleber ist am Schaufenster des Eckhauses Nummer 106, das ein paar sommerliche Dekoartikel ausstellt: hier ein Strohhut, dort ein Schwimmring und derlei. Objekte, so zusammengewürfelt wie die Kundschaft in diesem Lokal, dem Café Nasenegg.