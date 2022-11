Life & Style: Von Balm bis Liner – Die besten Tricks für schöne Lippen in jeder Situation Wie hält man seinen Lippenstift selbst in der strapaziösen Glühwein- und Mistelzweigsaison makellos? Unsere Autorin verrät, worauf sie achtet. Katrin Roth

Weiss, mit welchen Beauty-Kniffen sie sich behelfen kann: Bloggerin und Lippenstift-Profi Katrin Roth. Foto: Melissa van Oordt Photography / zvg

Bei der Sicherheitskontrolle am Euro-Airport fiel es selbst mir auf: Acht Lippenstifte (mindestens die Hälfte in praktisch der gleichen Nuance) sowie zwei getönte Lipbalms lagen in der durchsichtigen Plastiktüte, die bei Flugreisen mein Necessaire ersetzt. Ja, das war mir tatsächlich ein wenig peinlich, zumal es sich – neben weiteren Schminkutensilien – um das Make-up-Inventar für eine dreitägige Geschäftsreise handelte.