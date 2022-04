Sweet Home: Fisch, Brunch und Erdbeerkuchen – Die besten Rezepte für die Osterfeiertage Dorsch für Karfreitag oder Omeletten fürs Sonntagsbuffet: Geniessen Sie jeden Feiertag mit feinsten Köstlichkeiten. Marianne Kohler Nizamuddin

Karfreitag

Am Freitag isst man Fisch oder Wähe. Das war die Regel in meiner Kindheit und ich erinnere mich, dass in meiner Zeit bei der «Annabelle» in der Kantine am Freitag ebenfalls in diesem Sinne gekocht wurde. Man hat sich immer irgendwie an diese Regel gehalten. Ich achte auch heute noch darauf, ab und zu am Freitag Fisch zu kochen und auf keinen Fall Fleisch. Ich liebe Traditionen und dieser Brauch unterstützt zudem eine ausgeglichene und gesunde Ernährung. In der Fastenzeit darf man in der christlichen Religion überhaupt kein Fleisch essen. Das hat übrigens zu seltsamen Auswüchsen geführt. Zum Beispiel wurden Otter gejagt, gegessen und fast ausgerottet, weil diese, wie Fische, im Wasser lebten und man so die religiöse Pflicht austricksen konnte.