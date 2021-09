So stillt man Fernweh – Die besten Reisetipps für Sonnenhungrige Regen, Sturm und Frösteltemperaturen haben uns in den letzten Monaten zu schaffen gemacht. Grund genug, den Sommer zu verlängern. Wir zeigen zehn Destinationen zwischen Thailand und den Kapverden, die sich einigermassen unkompliziert bereisen lassen. Jacqueline Vinzelberg

Destinationen wie die Malediven locken derzeit Sonnenhungrige. Pixabay

Ras al Khaimah, VAE: Adrenalin inklusive

Die spektakuläre Passstrasse auf den Berg Jebel Jais ist bestens ausgebaut. Getty Images

Das Emirat nördlich von Dubai positioniert sich gerade mit innovativen Angeboten und Preisvorteilen. Im Vergleich zum mondänen Nachbarn zahlt man hier bis zu dreissig Prozent weniger. Naturliebhabern und Aktiven wird eine Menge geboten. Zum Beispiel auf dem mit 1900 Metern höchsten Berg der Vereinigten Arabischen Emirate, dem Jebel Jais. Im Camp des britischen Abenteurers und Fernsehstars Bear Grylls lernt man das Überleben in der Wildnis. Der Ritt auf der mit 2,8 Kilometern längsten Seilrutsche der Welt sorgt für einen Adrenalinrausch; der Klettersteig erfreut Bergfreunde. Die spektakuläre Passstrasse ist, was in den VAE niemanden verwundert, für Autos bestens ausgebaut, und das Restaurant on top bietet einen sensationellen Ausblick auf die Hauptstadt sowie die Küstenlinie des Persischen Golfs. RAK, so das Kürzel des aufstrebenden Emirates, ist natürlich auch ein Badeferien-Hotspot mit interessanten Hotels, etwa einem Waldorf Astoria.