Roboter-Wettbewerb in Allschwil – Die Besten gehen nach Panama Sie nennt sich World Robot Olympiad und will den Spass am Lernen und an der Technik fördern. Am Samstag ist das Spektakel in Allschwil zu sehen. Daniel Aenishänslin

Schülerinnen aus dem Liestaler Schulhaus Burg bauen 2019 Roboter für die World Robot Olympiad. Foto: Florian Bärtschiger

Es ist ein Tag für Technikbegeisterte. Am Samstag findet die Vorausscheidung für die World Robot Olympiad (WRO) statt. Austragungsort ist der «ICT Campus Handelskammer beider Basel» in Allschwil. Die WRO ist ein weltweiter Wettbewerb für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche. In der Schweiz führt ihn der Verein World Robot Olympiad Schweiz durch. Für den Anlass in Allschwil zeichnet der Förderverein ICT Scouts/Campus verantwortlich.

Zwölf Teams starten am regionalen Wettbewerb in Allschwil. Die Teilnehmenden bauen und programmieren einen Lego-Roboter. Wer mit dem Mini-Roboter im Wettbewerb überzeugt, darf am 24. Juni im aargauischen Hausen das Schweizer Finale bestreiten. Die drei besten Teams des Finals vertreten die Schweiz am internationalen Wettbewerb in Panama.

Anspruchsvoll

120 Minuten haben die Teams am Wettbewerbstag, um ihren Roboter zu bauen. Vorgefertigte Teile oder Anleitungen dürfen nicht benutzt werden. Jede Gruppe absolviert am Wettbewerbstisch mehrere Durchgänge. Dazwischen können die Roboter optimiert werden. Es gewinnt, wer die höchste Punktezahl erreicht.

Mehr als 26'000 Teams aus über 85 Ländern nehmen insgesamt teil. Der Wettbewerb findet in drei Altersgruppen statt. Die Kategorien heissen Elementary (8 bis 12 Jahre), Junior (11 bis 15 Jahre) und Senior (14-19 Jahre). Seit im Januar die Wettbewerbsaufgaben öffentlich wurden, können sich die Teams vorbereiten. Das Thema lautet, «die Welt verbinden». Die Lage Panamas zwischen Atlantik und Pazifik sowie die ökonomische Bedeutung des Panamakanals bilden dafür den Rahmen. So müssen je nach Altersklassen das fragile Ökosystem geschützt, Kabel und Server ausgebessert oder Container verladen werden.

Wettbewerb mit Lerneffekt

Die WRO soll die Freude am Lernen und den Spass an Informatik und Robotik fördern. Die Teilnehmenden sollen miteinander und voneinander lernen. Gleichzeitig sollen sie Einblicke in die Robotik gewinnen, in das Software-Design und die Wissenschaften, die das alles möglich machen. Mathematik wird real und sichtbar, Technik begreifbar, Informatik erlebbar.

Robotik und Programmieren sollen auf diese Weise zum idealen Spielfeld werden für angewandte Mathematik bereits ab der Primarstufe. Die Wettbewerbsaufgaben eignen sich gemäss Veranstalter für problembasiertes Lernen. Die WRO betrachtet ihr Engagement als Nachwuchsförderung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Robotik und Informatik am Bildungsstandort Schweiz sollen aufgewertet werden.

