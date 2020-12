Digitale Patentrezepte – Die besten Digital-Tipps des Jahres In der Hitparade der zehn beliebtesten Videos von 2020 tauchen viele Apple- und Smartphone-Tricks auf, doch auf Platz 1 steht überraschenderweise ein Windows-Thema. Matthias Schüssler

Auch mit dem Smartphone vor dem Kopf den Durchblick nicht verlieren – so gehts! Foto: Janeb13, Pixabay

Am Ende des Jahres werfen wir einen kritischen Blick auf die Einschaltquoten bei unserer Videorubrik «Digitale Patentrezepte»: Was hat Ihnen gefallen – und was nicht?

Die Auswertung ist auch heuer wieder eindeutig: Wenn Aktualität auf handfeste Information trifft, dann stossen die Videos auf das grösste Interesse.

Trotzdem war es eine mittelgrosse Überraschung, dass sich das erfolgreichste Video von diesem Jahr nicht etwa unsere Tipps rund ums Homeoffice oder die Swiss-Covid-App gedreht hat. Es stand noch nicht einmal das iPhone im Zentrum – dabei sind es in aller Regel die Beiträge zu Apple-Produkten, die alle Publikumsrekorde brechen.