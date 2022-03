Verkehrsgarten: Wegen Umbau zu – Die beste Baustelle der Welt. Und der Kanton macht nichts draus…

Verwaistes Paradies: Der Verkehrsgarten ist aufgrund der Baustelle hermetisch abgeriegelt. Foto: Sebastian Briellmann

Noch nicht immer, aber doch immer öfter braucht es in dieser Stadt ausgeprägte Geschicklichkeit, wenn man sich unfallfrei durch die Strassen von einem Ort zum anderen bewegen will. Also nur dann natürlich, wenn der kleine Ausflug nicht mit dem Lastenvelo, dem normalen Velo, dem E-Bike, dem gemeinen Trottinett, dem E-Trotti… – wo waren wir, ja genau: also, wenn der kleine Ausflug zu Fuss unternommen wird.