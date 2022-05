Weltweit ist ein Resort in Costa Rica bei Tripadvisor-Gästen am beliebtesten, eine Adresse in Zermatt schafft es auf Platz 5. Die Schweizer Rangliste wird von Berghotels dominiert.

Mitten in einem Nationalpark gelegen: Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica, der diesjährige Sieger von Tripadvisors «Travelers’ Choice Best of the Best».

Tripadvisor hat die am besten bewerteten Hotels der Welt für das Jahr 2022 veröffentlicht, die «Travelers’ Choice Best of the Best». Auf der Reisewebsite können Kundinnen und Kunden ihre Unterkunft nach dem Aufenthalt mit 1 bis 5 Punkten bewerten, von «ungenügend» bis «ausgezeichnet». Zwar gibt es immer wieder Kritik an diesen Bewertungen, da darunter auch gefälschte Einträge sein können, insbesondere wenn nur wenige Gäste eine Kritik hinterlassen haben. Dann können solche Fake-Bewertungen das Resultat verfälschen.

Bei den nun von Tripadvisor präsentierten besten Hotels der Welt ist die Gefahr dafür allerdings klein. So hat die Nummer 1 der Rangliste insgesamt schon 4722 Bewertungen erhalten, und ganze 4538 Gäste haben ihren Aufenthalt mit «ausgezeichnet» bewertet. Die Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica kommen so auf eine Bewertung von 4,95 von 5 möglichen Punkten, über die letzten Jahre gerechnet. Wie viele Punkte das Resort in der «Schweiz Mittelamerikas» im aktuellen Ranking der letzten zwölf Monate genau erhielt, ist nicht ausgewiesen – weshalb hier zu Vergleichszwecken die Allzeitbewertungen aufgeführt werden.

Das Hotel The Omnia in Zermatt hat dabei offenbar überzeugt und belegt weltweit den fünften Platz. Es liegt in der Allzeitbewertung nur knapp hinter dem Sieger, mit 4,94 Punkten – von 1288 Bewertungen sind 1236 «ausgezeichnet». Die einzige Kategorie, in der die Luxusadresse nicht eine Bestnote abholt, ist «Preis-Leistungs-Verhältnis», wo es «nur» 4,6 von 5 Punkten gibt.

Wie Tripadvisor schreibt, wurden für die Auszeichnung «Travelers’ Choice Best of the Best» nicht nur die Gäste-Feedbacks der letzten zwölf Monate angeschaut, es gab auch einen Auswahlprozess von Tripadvisor selbst. Um überhaupt infrage zu kommen, muss eine bestimmte Anzahl von Bewertungen vorliegen und diese werden wiederum genau überprüft, schreibt die Reisewebsite.

Platz 2 auf der Weltrangliste geht an das Hotel Colline de France in Gramado, im Süden Brasiliens. Es erhält keine einzige Bewertung unter «sehr gut», praktisch alle Gäste finden das Hotel «ausgezeichnet». Note 4,99 bei 2395 Bewertungen.

Rang 5 : Die Nummer 5 weltweit ist The Omnia in Zermatt. Die Gäste bewerten das Hotel mit 4,95 von 5 möglichen Punkten (1288 Bewertungen).

Die komplette Liste der 25 «Travelers’ Choice Best of the Best» der Welt:

The Omnia in Zermatt hat es nicht nur in die besten 25 Hotels der Tripadvisor-Welt geschafft, es findet sich auch auf Spitzenpositionen in zwei Unterkategorien: Platz 2 der Luxushotels sowie Platz 2 der Berghotels. Auf letzterer Liste finden sich zwei weitere Schweizer Hotels, zudem gibt es noch ein Familienhotel, welches sich in dieser Kategorie in den Top 25 der Welt platziert hat – bereits bekannt von unserem Hotel-Rating von Experte Karl Wild.

Keine Schweizer Nennungen gab es hingegen in den Kategorien «Kleine Hotels», «Hostels und Pensionen», «All-Inclusive», «Romantik», «Neue Hotels» und «Am Wasser».

The Omnia in Zermatt ist bei Tripadvisors Travellers’ Choice das weltweit zweitbeste Luxushotel und auch das zweitbeste Berghotel.