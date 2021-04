Erforscht Ungleichheiten in der Pandemie: Der Berner Epidemiologie-Professor Matthias Egger.

Ihre Studie zeigt, dass sozial benachteiligte Menschen häufiger an Corona sterben als Reiche. Wie ist so etwas in der Schweiz möglich?

In Anbetracht unseres erstklassigen Gesundheitssystems mag dies überraschend sein. Allerdings ist die medizinische Versorgung nur für einen kleinen Teil der gesundheitlichen Ungleichheiten verantwortlich. In weniger begünstigten Vierteln sind die Bedingungen zu Hause beengter. Und für viele ist es schwieriger, sich bei der Arbeit zu schützen oder zu Hause zu bleiben. Auch der Lebensstil ist im Durchschnitt weniger gesund: mehr Nikotin, Alkohol und weniger Bewegung. Diese Risikofaktoren führen zu Begleiterkrankungen, die wiederum das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung erhöhen können.