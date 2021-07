Ein Haus mit viel Geschichte – Die «bessere Heere» waren im «au 1er» Für ihren Coiffeur-Salon und das Parfümeriegeschäft liessen sich Vater und Sohn Chappuis an der Freien Strasse das Jugendstil-Haus «Zum Kempfen» bauen. Dominik Heitz

Im Jahr 1904 von Charles Chappuis für sein Coiffeur- und Parfümeriegeschäft erbaut: Das Haus «Zum Kempfen». Foto: Dominik Heitz

Als Charles Chappuis am 8. Januar 1905 sein neues Haus «Zum Kempfen» an der Freien Strasse 69 eröffnete, schaltete er gleichentags zwei grosse Inserate in der «National-Zeitung». Das eine empfahl seinen Damen- und Herren-Salon «mit complett neuer moderner Installation unter besonderer Berücksichtigung der Hygiene». Das andere warb für seine «Parfümerie-, Toilette-, Luxus- und Lederwaren mit frisch assortiertem Lager».

Charles Chappuis war der Sohn von Coiffeurmeister und Parfümeur Josef Albin Chappuis-Schmid, der aus Freiburg stammte und 1871 das Vorgängerhaus Freie Strasse 69 erworben hatte. Hier zeigte er in seinem Schaufenster stapelweise Parfümfläschchen, teils aus Paris, teils selber fabriziertes Toilettenwasser, Zahnwasser, Brennessel- und Kölnischwasser und Lavendel. Ebenso ausgestellt hatte er Schachteln mit Seifen, Berge goldgelber Schwämme, Kämme aus Schildpatt, Rasierpinsel, Schnauzbinden und vieles mehr.