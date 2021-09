Deal mit Unispital-Patienten – Die beruflichen Interessen der LDP-Grossrätin Lydia Isler Die Basler Gesundheitspolitikerin machte als oberste Apothekerin mit dem Unispital zu einem politisch heiklen Zeitpunkt ein potenzielles Millionengeschäft. Joël Hoffmann

Verdient besser, wenn das Unispital mehr Patienten hat: Apothekerin Lydia Isler-Christ. Foto: Nicole Pont

Wie viel Interessenkonflikt ist in der Politik noch vertretbar? In dieser Recherche zur Basler Grossrätin Lydia Isler-Christ geht es um ein berufliches Geschäft zu einem politisch heiklen Zeitpunkt – das geht über die sonst üblichen Interessenbindungen hinaus.

In einem Milizsystem sollen die Politiker ihr berufliches Fachwissen einbringen. So sind Parlamentarier aus der Gesundheitsbranche prädestiniert für einen Sitz in der Gesundheitskommission. Im Baselbiet beispielsweise sind Rahel Bänziger (Grüne) als Verwaltungsrätin und Lucia Mikeler-Knaak (SP) als Hebamme im Basler Bethesdaspital tätig. Bänziger hat ihre Tätigkeit ganz klar deklariert, bei Mikeler steht in ihrem Landratsprofil «Freiberufliche Hebamme».