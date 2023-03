Haben auch Sie sich hier einst verabredet? – Die berühmten Barfi-Telefonkabinen werden wiederaufgebaut Im Rahmen einer Ausstellung des Historischen Museums Basel erblicken die blauen Kabinen wieder das Tageslicht. Schicken Sie uns Ihre prägendsten Erinnerungen an den Kult-Treffpunkt am Barfüsserplatz. Raphaela Portmann

1 / 2 Fünf Tage dauerte der Aufbau der kultigen Telefonkabinen vor der Barfüsserkirche. Foto: Kostas Maros

Seit ihrem Aufbau 1979 haben sich die Barfi-Telefonkabinen der Swisscom zum kultigen Treffpunkt auf dem Barfüsserplatz entwickelt. Und das hatte in den Anfangsjahren einen guten Grund: Bevor jeder von uns ein Handy in der Tasche hatte, harrten die Wartenden vor den Kabinen aus, bis entweder ihre Verabredung oder ein Anruf eintraf. «Sorry, ich kann doch nicht kommen» oder «Ich verspäte mich» – wie sonst hätten die Wartenden wissen sollen, dass der andere nicht oder später kommt?

Und auch noch in Zeiten der Mobiltelefone, in denen kaum noch jemand die Kabinen benützte, hiess es häufig: «Wir treffen uns bei den Telefonkabinen.» Vergessen war der ursprüngliche Grund, der Treffpunkt blieb trotzdem bestehen.

Zumindest bis 2019. Nach 40 Jahren in Betrieb wurden die Barfi-Telefonkabinen nämlich abgebaut und dem Archiv des Historischen Museums Basel übergeben. Und dort blieben sie bis am 6. März 2023. Im Rahmen der Ausstellung «Ausser Gebrauch – Alltag im Wandel» erblicken sie nun wieder das Tageslicht. Nach einem fünftägigen Aufbau – die Kabinen lagerten in Einzelteilen im Archiv – sind sie bis Ende August 2023 direkt vor der Barfüsserkirche zu bestaunen.

Schicken Sie uns Ihre Geschichten

Wir wollen es der Ausstellung im Historischen Museum gleichtun und zurückblicken: Welche Erinnerungen haben Sie an die Barfi-Telefonkabinen? Haben Sie vielleicht einmal einen verrückten Anruf entgegengenommen, die Liebe Ihres Lebens zum ersten Date bei den Kabinen getroffen oder die Telefone in einem Notfall genutzt?

2011 gehörten die Swisscom-Telefonkabinen noch zum Stadtbild. Foto: Manuela Vonwiller

Schicken Sie uns Ihre prägendsten Erinnerungen an die Barfi-Telefonkabinen mit dem Betreff «Barfi» an kultur@baz.ch. Die eingesendeten Beiträge werden gesammelt und in einem weiteren Artikel publiziert.

